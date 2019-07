"Simba" ya ruge en carne y hueso: llega la versión de acción real de "El rey león"

"Simba" ya ruge en carne y hueso. "El rey león", la versión en acción real de la célebre película de dibujos animados de Disney, llega esta semana a los cines de todo el mundo. En España, el estreno será el viernes, día 19. Pero el filme ya se pudo ver en una première en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California), con la inexcusable alfombra roja por la que desfilaron los intérpretes que ponen voz a los leones que protagonizan el filme.

El actor y cantante Donald Glover, que interpreta a "Simba", y Beyoncé, que da vida a "Nala", centraron todas las miradas en el estreno, al que también acudieron otros intérpretes del filme como Seth Rogen y Chiwetel Ejiofor (que encarna al villano "Scar"), y otras celebridades del mundo del cine como Pedro Pascal y las hermanas Emily y Zooey Deschanel.

El filme original recaudó 968 millones de dólares, se convirtió en la película más taquillera de 1994 en todo el mundo, y ganó dos "Oscar": mejor canción por "Can You Feel the Love Tonight", de Elton John y Tim Rice, y mejor banda sonora para Hans Zimmer.