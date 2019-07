El divo de Juárez pidió la mano de la Pantoja

Isabel Pantoja regresó a los platós tras poner fin a su aventura en "Supervivientes", y pareció hacerlo con la intención de recuperar la atención de los focos. Fue en el programa "Conexión Honduras", en el que aterrizó interpretando, junto al público, el tema "Así fue", compuesto por su amigo el cantante mexicano Juan Gabriel, el eterno "Divo de Juárez", que falleció en 2016. Pero eso fue solo el anticipo: durante una posterior entrevista con Jordi González como interlocutor, la tonadillera reveló que el fallecido cantante le pidió matrimonio poco después de la muerte de Paquirri, y cuando su hijo Kiko Rivera tenía tan solo 4 años. Una revelación que conmocionó al público que asistía al programa y a la numerosa audiencia que seguía el show por televisión.

Durante su conversación con Jordi González, Isabel Pantoja desveló muchos de los sentimientos que había tenido a lo largo de su aventura en Honduras, así como varios detalles y anécdotas desconocidas de su vida personal. Pero todo quedó en segundo plano en el momento en que comenzó a relatar cómo el "Divo de Juárez" pidió su mano en 1987.

"Le dije que no podía ser. Se lo dije cantando, y él lo entendió, ya que nuestra amistad era muy bonita", reveló la tonadillera, que reconoció que se ha arrepentido de aquella decisión en numerosas ocasiones, debido a que "jamás hubiese encontrado, después de mi marido, que ese será el primero siempre, una persona que me comprendiera tan sumamente bien como él. Yo lo aceptaba como era, sencillamente como era, un genio para la eternidad. A pesar de ese Atlántico que separa a México y España, me sentí muy orgullosa de lo que teníamos".

Con su confesión, Isabel Pantoja puso fin a uno de los rumores que siempre le habían acompañado. Y es que las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ella y Juan Gabriel siempre han estado ahí, hasta ahora. Aseguró que entre ellos nunca llegó a existir una conexión sentimental al uso, pese a identificar al artista mexicano como una de las personas más importantes de su vida. "Para mí, Alberto, Juan Gabriel, ha sido y será siempre mi compadre. Soy madrina de su hijo Iván. Fue mi hermano mayor, mi confidente, el ser, junto con mi familia, que más he querido en mi vida". Esto ya había quedado patente en agosto de 2016, cuando, tras la muerte del mexicano, Isabel le dedicó una emotiva carta desde la cárcel: "Alberto, en este momento mi corazón se paró con el tuyo. ¿Por qué no me has esperado? Cielo mío, jamás sabrás cómo te quiero... ¡con toda mi alma!".

Más allá de su revelación sobre la petición de mano de Juan Gabriel, Isabel Pantoja analizó cómo fueron sus primeros días de toma de contacto con la realidad tras dejar la isla de "Supervivientes": "Cuando salí, para mí lo más importante era ver a mi madre. Cuando la dejé estaba bastante malita y cuando he vuelto he visto que me ha reconocido perfectamente. Soy artista gracias a ella, porque vio en mí las cualidades que tenía. Se lo debo todo, siempre ha sido una madre ejemplar de la cual he aprendido todo lo que soy".

La cantante reconoció que aún está tratando de adaptarse a la normalidad y que su paso por la isla ha dejando huella, incluso en sus costumbres del día a día: "El hambre se me ha quitado por completo, se me habrá quedado el estómago pequeño. Me levanto a las cuatro de la mañana y me acuesto a las seis de la tarde y estoy todo el día en la piscina". Incluso llegó a bromear con el asunto: "Le he dicho a mi cuñado que me meta tres o cuatro sardinas en la piscina".