Jubilan a James Bond: la nueva 007 será una mujer negra

Se acerca el momento de conocer el que seguramente sea el giro más radical de la saga Bond. Y es que, en la próxima entrega de esta, una actriz de raza negra será la encargada de heredar el icónico puesto del agente secreto James Bond, después de que este decidiese retirarse del MI6, el servicio de inteligencia británico, tras su último enfrentamiento con Blofeld en "Spectre".

Una joven actriz londinense de 31 años, Lashana Lynch, ha sido la elegida para protagonizar esta enorme revolución dentro de la factoría Bond. A pesar de su corta edad, ya tiene experiencia en películas que ambicionan derribar los tradicionales roles de género que siempre se han impuesto en Hollywood: a principios de este mismo año, ya coprotagonizó junto a Brie Larson la película "Capitana Marvel". Un exitoso filme que también supuso un brusco giro en el universo cinematográfico Marvel.

Según el tabloide inglés "Daily Mail", este giro no supone la desaparición de James Bond, ni mucho menos. Daniel Craig conservará el papel del mítico agente del MI6 pero, en esta ocasión, no estará tan ligado a ese papel de agente secreto al que siempre se le ha asociado. La propia guionista del filme, Phoebe Waller-Bridge, lo ha confirmado: "Se han dicho muchas cosas acerca de si Bond sigue siendo relevante o no por su forma de ser y de tratar a las mujeres. Me parece que todo eso no son más que estupideces: es un personaje muy importante ahora mismo, lo que pasa es que la franquicia tenía que crecer y evolucionar. Lo importante ahora es que sea la película la que dé un trato apropiado a las mujeres, no Bond como personaje, que no tiene que hacerlo porque tiene que ser fiel a su forma de ser".

El ambicioso giro que pretende dar la saga, no estará exento de críticas, como tampoco lo estuvo el estreno de "Capitana Marvel". "Intento no prestar atención a esas cosas, pero a esa gente le diría que va a tener que acostumbrarse, que siempre vamos a tener mujeres en pantalla y que cada vez habrá más superheroínas que brillen intensamente", explicó la propia Lynch a "Papel", durante la promoción de la película de la Marvel.

Este giro en la saga Bond coincide además con un momento de crisis tras los numerosos retrasos que está sufriendo la nueva película (la anterior, "Spectre" se estrenó a finales de 2015).