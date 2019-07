"Juego de Tronos" intimida en los "Emmy"

"Juego de Tronos" abandona la televisión a lo grande. Ayer, tras la publicación de los candidatos a los premios "Emmy", la popular serie estadounidense alcanzó un hito nunca antes visto: es la primera producción capaz de conseguir 32 nominaciones en una misma edición de estos premios. Un récord que se adivina difícil de superar, ya que parece poco probable que, al menos a corto o medio plazo, se llegue a producir otra serie tan grandiosa y con ese nivel de profundidad, y que conjugue además tamaño éxito popular.

Con la presencia de prácticamente sus personajes protagonistas en las nominaciones, la serie de dragones y batallas épicas sitúa a su productora, HBO, en una posición inmejorable para superar a su gran rival, Netflix, cuando se otorguen los galardones. Una posición de dominio reforzada gracias al impacto de "Chernobyl", otra producción de la HBO, que ha logrado 19 nominaciones.

Los académicos han querido resaltar la gran variedad de nominadas que ofrece esta edición de los galardones, que presenta el mayor número de candidatas primerizas a un premio desde 2011. "Si bien nuestros miembros votantes han reconocido varios programas aclamados, hay muchas categorías de los "Emmy" que presentan programas nuevos y talentos emergentes, y que por tanto celebran la oportunidad y el crecimiento creativo continuo que ofrece la televisión", ha valorado el presidente de la academia Frank Scherma.

En la carrera por conseguir el premio a mejor serie dramática la gran favorita, obviamente "Juego de Tronos", tendrá que competir con otros siete títulos: "Killing Eve", "Better Call Saul", "Bodyguard", "Ozark", "Pose", "Succession" y "This is Us".

También habrá una reñida disputa para conseguir la estatuilla a la mejor serie de comedia, en la que "La maravillosa Sra. Maisel" tratará de batir a "Veep", la sátira sobre la Casa Blanca que se ha llevado este galardón en la últimas tres ocasiones. Mientras tanto, el resto de series cómicas nominadas: "Barry", "Fleabag", "Muñeca rusa", "The Good Place" y "Schitts Creek"; tratarán de dar la sorpresa, por muy difícil que parezca.

Uno de los apartados que más ha dado que hablar ha sido el destinado a elegir a la mejor actriz dramática. La sorpresa ha saltado con la ausencia de Julia Roberts entres las actrices nominadas, así como la presencia de Robin Wright por su papel en "House of Cards" serie que la mayoría ya daban por olvidada desde el momento en que expulsase a Kevin Spacey de su reparto por acusaciones de abuso sexual.

Emilia Clarke, Mandy Moore, Jodie Comer, Laura Linney, Sandra Oh y Viola Davis completarán la lista de candidatas a este premio. En cuanto al apartado masculino del mismo galardón, la lsiat estará conformada por Jason Bateman, Sterling K. Brown, Kit Harington, Bob Odenkirk. Billy Porter y Milo Ventimiglia.

En cuanto al mejor actor de película televisiva, el puertorriqueño Benicio del Toro, por su papel en "Fuga en Dannemora", competirá con el estadounidense (también de origen latino) Jharrel Jorome, nominado por "Así nos ven".

Las ausencias más sonadas de esta edición fueron las de algunos pesos pesados como "El cuento de la criada", "Big little Lies" y "Stranger Things"