Roban a Anabel Pantoja el día de su cumpleaños

Anabel Pantoja, la sobrina de Isabel Pantoja ha sufrido un robo en su casa de Madrid, el día que cumplía 33 años. "No recuerdo lo que me robaron porque todavía no me ha dado tiempo a mirar todo, pero un ordenador, dos iPads, un móvil nuevo, una mochila de piel, mis joyas y además bisutería de mi colección", señaló. Además de todos estos productos que han sido desvalijados por parte de los ladrones que estuvieron en la casa de Anabel Pantoja,, "me sorprende que se lleven mis champús de peluquería que me dieron una marca", decía muy sorprendida la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja.