El sexo acabó con "Hannah Montana"

Ocho años después del final de "Hannah Montana", la propia Miley Cyrus ha contado en una entrevista para "Elle" el motivo por el que decidió abandonar la factoría Disney: "El momento en el que tuve sexo por primera vez, estaba con la sensación continuamente de 'no puedo ponerme la jodida peluca de nuevo'. Empezó a ser raro, era como que... como que había crecido, como que había madurado", explica la actriz y cantante. "En un viaje a Disneyland estaba en la zona de backstage y vi a Peter Pan fumándose un cigarrillo", continúa Cyrus. "Y pensé 'esa soy yo, esos son los sueños que estoy destruyendo'. Fue lo mismo que sentí cuando se publicó el vídeo en que aparecía fumando una pipa de marihuana. Entonces me di cuenta de que yo no era una mascota de Disney, era una persona", revela la cantante.