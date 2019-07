Paula Echevarría: "No me caso, señores, no me caso"

La actriz asturiana Paula Echevarría y el exfutbolista Miguel Torres ocuparon ayer el trono de los rumores que dejaron vacante la semana pasada Albert Rivera y Malú. Si el político y la cantante zanjaron los cotilleos sobre una presunta ruptura al salir juntos del hospital donde estuvo hospitalizado el político por una gastroenteritis, ayer Paula Echevarría, de 41 años, salía al paso de las informaciones que daban por hecha su boda el próximo año con el deportista, de 33.

De boda, de momento, nada de nada.

Fue la revista "Lecturas" la que publicó que la actriz asturiana se había comprometido con Miguel Torres, con quien celebró en abril su primer aniversario, y que las campanas sonarían en 2020. Sin embargo, al poco de salir el rumor, otra publicación, "¡Hola!", lo desmentía.

"No me quiero enfadar ni os quiero contestar mal", dijo Echevarría a la prensa. "No me caso señores, no me caso", recalcó, e invitó al periodista que le sacó el tema: "Vete a preguntarle al que se lo haya inventado. Pregúntale de mi parte que dónde y cuándo, ¿vale?" "No perdáis el tiempo, de verdad", dijo la que fuera protagonista de la serie "Velvet". Además, la actriz usaba su perfil de Instagram para lanzar una andanada contra el director de la revista que publicaba la presunta noticia, y le espetaba que se la "habían colado pero bien".

Hace unas semanas, Torres anunció su retirada del fútbol, lo que significa que ahora podrá estar mas cerca de la interprete, mudándose a Madrid, a la nueva casa que se ha construido Paula Echevarría cerca de donde vivía con su exmarido David Bustamante. Además, Miguel Torres se ha integrado a la perfección en el circulo de amigos de la actriz y ha conectado de maravilla con la hija de Paula y David, Daniella, llegando a irse la pequeña de vacaciones a Málaga, Cádiz o incluso a Disneyland con la pareja.

La actriz, Miguel Ángel Silvestre y José Sacristán retomarán sus personajes de Ana, Alberto y Don Emilio, respectivamente, en el especial navideño de 80 minutos de "Velvet" para regalar a la audiencia "todas las cosas que echaba de menos", afirmó ayer Gustavo Ron, director de la serie.

"Hacemos una apertura de recuerdos, como si mirásemos con nostalgia un álbum de fotos", afirma Ron, inmerso en el rodaje de un final que reunirá al elenco original de "Velvet" y al de su derivada. El capítulo especial llega en sustitución de la tercera temporada de la serie, que se canceló poco después de anunciarse y dejó las tramas de la segunda temporada abiertas.