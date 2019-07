Los amigos de Arturo Fernández le rinden tributo en Madrid

La emoción se desbordó en el tributo que los familiares y amigos de Arturo Fernández, fallecido el pasado día 4, rindieron al actor asturiano en la basílica de Jesús de Medinaceli, en Madrid. Además de su viuda, Carmen Quesada, y sus tres hijos, Arturo, María Dolores y María Isabel, también la primera mujer del actor, Isabel Sensat, acudió y demostró la buena relación que mantiene con toda la familia.

Las lágrimas y el recuerdo del actor, que recibió en su amada Gijón un enorme homenaje popular en la capilla ardiente del teatro Jovellanos y en su funeral en la iglesia de San Pedro, estuvieron muy presentes en una misa en la que se dieron cita muchos rostros conocidos.

Entre lágrimas, Emma Ozores dijo: "Aprendí mucho de él. Es un ser, sé que todavía está en algún sitio. Nos ha hecho felices, sus virtudes, sus cualidades, tenía mucho como ser humano que era entrañable y como actor daba el máximo. Era de los que se sabía lo tuyo, lo suyo, impresionante".

Las empresarias Fiona Ferrer y Mónica Martín Luque prefirieron recordar al actor con una sonrisa. "Yo le quería muchísimo, a toda su familia. Muy amigos de la familia. Se ha ido un gran señor, pero que no se va a ir nunca", fueron las palabras de Fiona, mientras que Mónica habló de lo que admiraba de Arturo Fernández: "Todo, el optimismo, el humor, sus gracias y hasta el último minuto ha estado al pie del cañón y con fuerza bestial".

La presentadora Mariló Montero le recuerda con una sonrisa, "pero yo estoy muy apenada porque Carmen está sufriendo mucho, lo está pasando fatal", dijo, hablando después del recuerdo que dejará el actor entre todos nosotros: "Arturo siempre va a estar vivo entre nosotros, por nosotros y por nuestro recuerdo. Ha hecho mucho a lo largo de su vida para que le recordemos toda la vida".

Goyo González recordó a su amigo con una sonrisa melancólica: "Eterno actor y galán. Y para mí, que he sido de la familia, algo más. Se me ha ido un amigo y un maestro en las cosas de la vida, no solo en la profesión". También habló de sus recuerdos con el actor: "Son muchos. He compartido con él comidas, sobremesas, camerinos, escenas... Me quedo con el recuerdo de su persona en conjunto".