Makoke, duramente criticada en las redes por una foto en bañador

Con la llegada del calor, muchos son los famosos que empiezan a subir a sus perfiles de las redes sociales posados ligeritos de ropa. Al mismo estilo de Ana Obregón con su reportaje veraniego, Makoke ha subido a su perfil de Instagram una fotografía en bañador que ha sido muy criticada por sus "haters". Al parecer, no ven con buenos ojos que una mujer de la edad de la colaboradora se haga ese tipo de fotos y la critican por "artificial" y por "tanto postureo".







Lo cierto es que la fotografía no es más que un posado, en el suelo, de Makoke con una postura muy sensual y con un bañador negro. "No te da vergüenza que te vean tus hijos así",, "Estas fotos no te favorecen nada de nada. Estás fea en las dos fotos y demasiado artificial",han sido algunos de los mensajes que hemos podido ver en la publicación.La exmujer de Kiko Matamoros no ha dudado en contestar a todos aquellos que no han dejado de meterse con ella y lo ha hecho de una manera elegante porque ha colgado varias fotografías después de la que ha provocado la polémica, posando todavía más sexy si se pudiera para acallar las bocas.