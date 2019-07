Margarita Salas: "De joven era discriminada por ser mujer y hoy por ser mayor"

La bioquímica asturiana Margarita Salas, defensora de que en la ciencia no debería existir la jubilación, reconoce que de joven era discriminada por ser mujer y ahora, con 80 años, siente lo mismo por el hecho de ser mayor.

Margarita Salas ha vuelto esta semana a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para dirigir de nuevo la escuela que recuerda a su marido, el también investigador Eladio Viñuela, y que cumple su 20 edición en los cursos de verano de Santander.

"En ciencia no debería haber jubilación porque, si uno quiere seguir trabajando y tiene la capacidad física y psíquica, ¿Por qué se va a jubilar?", se pregunta.

De hecho, Margarita Salas, contraria al pensamiento de que los mayores "deberían irse a su casa a descansar", señala que puede seguir trabajando porque es profesora 'ad honorem' del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, pues de otro modo "no podría seguir".

"Mi único reto es seguir trabajando y que no me pongan cortapisas", insiste. La bioquímica también se pronuncia sobre la situación de los jóvenes en la ciencia, que en muchas ocasiones les nota "desilusionados porque no ven futuro a la investigación".

Respecto a la situación de la mujer en la ciencia, Salas cree que "ya ha entrado masivamente" en los laboratorios pero todavía hay pocas mujeres en puestos de liderazgo porque han "empezado tarde" y "llegar a los puestos altos lleva tiempo".