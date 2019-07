"El Cid" de la productora asturiana Zebra cabalga

Amazon Prime Video ha anunciado que Jaime Lorente ("La Casa de Papel", "Elite") será Rodrigo Díaz de Vivar en "El Cid", una serie inspirada en el épico héroe medieval con un toque de "Far West", que se rodará en localizaciones reales españolas y estará disponible en 2020 en más de 200 países. La serie rodará simultáneamente sus dos temporadas de seis capítulos cada una. Desde la asturiana Zebra Producciones, encargada de llevar a cabo el proyecto, José Velasco considera que "lo raro" es que esta historia no se hubiera contado antes". En la Edad Media, España "era el Salvaje Oeste, estaba llena de fronteras, había varias civilizaciones que no luchaban solo unas contra otras, sino también entre ellas; ahora tenemos los referentes del western, o de grandes series épicas como 'Juego de Tronos', pero es que aquello pasaba de verdad en nuestro país", afirma Velasco, para quien se trata de "una historia increíble" y "el único poema épico europeo basado en un personaje real. Siempre creímos en el proyecto, pero necesitábamos una empresa que entendiera la escala tan grande de que hablábamos".