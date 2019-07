Las fotos de las románticas vacaciones de Paula Echevarría y Miguel Torres

Si tienes dos millones de seguidores todo lo que hagas en redes sociales se va a comentar. Y ya si eres Paula Echevarría entonces está asegurado que vas a generar opiniones encontradas. La actriz candasina está descansando estos días después de que la semana pasada viviera unas jornadas un tanto convulsas con la publicación en una revista de su supuesta boda con Miguel Torres. Y lo está haciendo en Pompeya, en donde está disfrutando de sus vacaciones.



Las imágenes de los paseos que está dando con Torres están siendo muy comentadas. "Te como", le llega a decir Echevarría a Torres en uno de sus stories de esta red social, una de las que más utiliza la actriz asturiana y en donde cuenta con cientos de miles de seguidores que en no pocas ocasiones siguen al pie de la letra todos los concejos (a veces bien pagados) que ofrece la asturiana sobre moda, decoración, belleza o viajes (estos días está por ejemplo promocionando mucho todos los sitios que está visitando en la zona de Italia en la que pasa sus vacaciones con su pareja).



Lo cierto es que a Echevarría no le sentó nada bien que la revista Lecturas publicara sus supuestos planes de boda. La actriz aseguró que en la publicación del corazón se habían "colado" peo hay quién va más allá asegurando que Echevarría habría vendido a otra publicación la exclusiva de que se iba a casar. La decisión de Lecturas de "reventar" esta exclusiva habría hecho que Paula se enervara.



Echevarría también ha vivido un mes de julio más que especial en lo profesional. No en vano ha podido regresar al plató de Velvet. La decisión de Movistar de cancelar la serie que en su día había protagonizado la asturiana en Antena 3 hizo que la productora llamara tanto a Echevarría como a Miguel Ángel Silvestre para un último capítulo (no en vano ellos eran los grandes protagonistas de la ficción).



Si todo transcurre según lo previsto a buen seguro en el mes de agosto Paula Echevarría regresará a su Asturias natal para disfrutar de un tiempo de relax en compañía de su familia y amigos. No en vano Miguel Torres ya conoce a sus padres. Paula estuvo con ellos y con el futbolista hace ya varios años haciendo las presentaciones oficiales. A buen seguro ahora se volverá a dejar ver por Candás sonriente y feliz con Torres.