Frank Cuesta se sincera: "estoy enamorado, me divorcié pero seguiré luchando por la madre de mis hijos"

Después de aguantar rumores e informaciones con las que no estaba para nada de acuerdo Frank Cuesta, el presentador de programas de televisión especializados en temática salvaje, ha salido hoy al paso de los rumores sobre su nueva relación sentimental. Y lo ha hecho a través de un vídeo colgado en su página web en el que resumía sus sentimientos y abría su corazón a sus seguidores.

Cuesta, que fue noticia hace años por su defensa de la madre de sus hijos después de que la metieran en la cárcel por posesión de drogas, asegura que seguirá luchando para defender la inocencia de su exmujer. "Lo voy a hablar una vez y para siempre para que se vea mi cara y se escuche mi voz. Se están diciendo cosas que no son como se están publicando", asegura Cuesta.

Este defensor de la naturaleza comienza su relato admitiendo que hace años que las cosas con las que fuera su pareja no van del todo bien. "Nos divorciamos en el año 2012, de eso hace siete años y se están diciendo mil cosas pero la realidad es simplemente esa. El que nos hubiéramos divorciado no quiere decir que nos lleváramos mal, no funcionábamos como pareja pero seguimos por nuestros hijos. Teníamos una relación muy buena por ellos. Se habla de si estoy enamorado si tengo una nueva persona y hasta ahí han dado en el clavo. Pero lo que pasa es que luego han empezado con la morralla pero se equivocan. Han pasado siete años desde que me divorcié. Sigo luchando por la libertad de la madre de mis hijos y cuando salga lucharemos por ella para que cuide de sus hijos", afirmó Cuesta.

El presentador contó luego cómo empezó su nueva relación. "Conocía a Estefanía hace un tiempo. Teníamos una relación de amistad y compartíamos muchas cosas de la vida. Un día me despierto y me doy cuenta de que me he enamorado completamente. Hemos empezado una relación que va a ir para muy largo. No la esperaba ni quería. Me vino una persona que sentía que es mi alma gemela y quiero estar el resto de mi vida con ella. Conocí a una mujer maravillosa que me ha enamorado y con la que quiero compartir todo: el trabajo la vida€ a todos los niveles. Esa es la única realidad. Todo lo que se hable fuera de esot serán especulaciones. Los que me conocéis sabéis lo que hago", concluyó.