Vázquez ayuda a las madres a casar

Jesús Vázquez pasa de relamerse en "Bake Off" a ayudar a madres a ejercer de casamenteras de sus hijas en "Me quedo contigo", un programa de citas que Telecinco estrena hoy, aunque el presentador reconoce que no puede imaginar a su madre, fallecida hace años y "mujer de otra época", buscándole pareja. "Para empezar porque le hubiera gustado una esposa en vez de un marido", reconoce Vázquez.