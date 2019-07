Darín bate récords con su nueva película

Argentina está "entusiasmada" ante la última película de Ricardo Darín, "La odisea de los Giles", tanto que se estrenará el próximo 15 de agosto en más de 400 salas, con lo que se bate el récord para un filme nacional, según el actor, al que representa el asturiano Pedro Rosón.

La película, que se exhibirá en el Festival de San Sebastián, fuera de competición, el 23 de septiembre, es la segunda que afronta con la productora que montó con su hijo, el también actor Chino Darín. "Estamos tratando de poner paños fríos a ese entusiasmo", bromea el actor bonaerense, que "supo" que tenía que comprar los derechos de la novela de Eduardo Sacheri "La noche de la Usina" en cuanto la leyó. El libro de Sacheri, autor también de "El secreto de sus ojos", que Darín llevó al cine, cuenta la historia de un grupo de perdedores, de "giles", que se ven trizados por el "corralito" de 2000 y luego son víctimas de un estafador.

"Lo que me enamoró de la novela para llevarla al cine es que muy pocas otras veces he visto una composición de un grupo con esa policromía de personajes. Están representadas todas las capas sociales, desde un indigente a la más rica del pueblo. Me recuerda esa frase de España de 'cuando llueve, nos mojamos todos", describe.