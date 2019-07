Alejandro Sanz se despide del Occidente al grito de "¡Puxa Asturies!"

La estancia de Alejandro Sanz por la costa del Occidente para grabar el videoclip de "El Disco" ha emocionado a sus seguidores por toda la región, más aún tras comprobar las cariñosas palabras que el artista dedicada a Asturias en un vídeo que difundió él mismo a través de sus redes sociales. "Me he venido a este paisaje que te deja sin habla. Espectacular", dice Sanz en el vídeo. "Muchas gracias, Asturias, gracias por ponerte tan bella pa' dejarnos grabarte", continúa el cantante, antes de cerrar con un entusiasta "¡Puxa Asturies!".

La publicación de Sanz ha emocionado a sus fans, que han respondido de manera masiva a una publicación posterior del cantante. Se trata de una foto de él mismo en Cabo Blanco, acompañada del mensaje: "Grabar en un #ParaísoNatural como #Asturias no solo te genera paz, sino que sientes un abrazo constante de belleza pura".

En Instagram, la publicación superaba ayer los 136.000 "Me gusta". Entre los mensajes que le enviaron, como respuesta, sus fans, Sanz tenía de todo: desde declaraciones de amor incondicional hasta peticiones para que diese un concierto en la región. "En esa foto hay 2 paraísos naturales"; "Disfruta de nuestro paraíso pero también queremos concierto aquí", "Qué bien te sienta Asturias!! Estas guapo a reventar!!!", "When are you coming to nyc to enjoy the beauty and record a song and see your sister ;) I love u. Xox", o "No podía ser en otro lugar, orgullosa de que estes ahí " son algunos de los mensajes enviados por sus seguidoras.

En Twitter, la publicación tenía ayer cerca de un millar de retuits y más de seis mil "Me gusta", y los comentarios eran igualmente elogiosos para el cantante. "Elegiste un buen lugar para grabar jefe... Es un paraíso. Que ganas de ver ese vídeo clip", afirmaba uno de sus fans, sintetizando el sentir de una legión de seguidores.