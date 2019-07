El curioso regalo de Alejandro Sanz a Terelu Campos

Terelu Campos copa la portada de "Lecturas" en el quiosco rosa semanal con un posado en bañador, el primero después de sus operaciones de pecho. La hija de María Teresa Campos enseña su "nuevo cuerpo" y cuenta el curioso regalo que le quiere hacer Alejandro Sanz: unos pezones. Se entiende que el cantante está dispuesto a costearle la reconstrucción de pecho. La portada de la revista no sale esta semana del hospital, aunque por motivos bien distintos: Paz Padilla está preocupada por la salud de su marido y aparece en una foto con cara de preocupación; y Toñi Moreno, embarazada, sabe ya el sexo y el nombre que le pondrá a su futuro hijo.

Va de bodas el "Hola", que lleva la última de Mónaco en la portada: la del hijo mayor de Estefanía, Louis Ducruet, con Marie Chevallier. "Una boda de príncipes en la catedral de Mónaco", titulan. Pero el enlace que más atención merece por parte de la revista es uno en el que los novios son lo de menos, pues salta a la portada por sus invitadas, Ana Boyer y Sandra Gago, mujer y novia de Fernando Verdasco y Feliciano López, quien éste último casó a su hermano. Ambas posan cual gemelas, altas, delgadas, bronceadas y con vestidos largos, vaporosos y sin mangas. Por algo "Hola" las llama "las primeras damas del tenis".

No podía faltar Isabel Pantoja en el quiosco rosa. Aparece en "Semana", una revista que da cuenta de su resurgimiento a los 63 años. "Sabía que la gente me quería, pero no tanto", dice la cantante, que es sin lugar a dudas la reina del verano este año tras su paso por "Supervivientes". La boda de Mónaco también cuenta con una reseña en portada, donde también aparece el hijo de Kiko Matamoros, Diego, quien habla de la grave enfermedad de su padre, con el que está enfrentado y al que desea una pronta recuperación.

La Rosalía más natural aparece en la portada de "Diez Minutos". Con la cara lavada la chica se quita unos cuantos años de encima. Y es que lo más habitual es ver a la diva y cantante del momento pintada como una puerta, con unas kilométricas y un vestuario de lo más complicado. Paula Echevarría se ha ido a Italia, concretamente a la Costa Amalfitana y a Capri. A estas alturas es difícil que alguien no lo sepa, pues la socialité asturiana ha dado buena cuenta de todos sus movimientos y todos sus modelos en sus redes sociales. Miguel Torres aparece con ella en portada por de paseo por la bella Italia, que quizás cambien en unas semanas por el bello pueblo de Candás, la villa asturiana donde nació Echevarría. La boda de Mónaco también se cuela en "Diez Minutos", que además desvela que a Alejandro Sanz su exmanager le reclama 9 millones. Como tenga que pagarlos, difícil será que le regale los pezones a Terelu.