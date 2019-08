La hija de Bruce Lee critica a Tarantino por la imagen que da de su padre en la pantalla

Shannon Lee, hija del maestro del cine de acción y de las artes marciales Bruce Lee, criticó al director Quentin Tarantino por el retrato que hizo de su padre en la película "Once Upon a Time... in Hollywood".

Shannon Lee cuestionó que Tarantino sea realmente un seguidor de Bruce Lee y aseguró que "Once Upon a Time... in Hollywood" reincide en la discriminación que su padre sufrió a lo largo de su carrera. "Siempre he sospechado que Tarantino es un fan del género del kung-fu y de las cosas de dar palizas de maneras guais y estilosas, que es algo que mi padre desde luego hizo. Pero si realmente sabe algo de Bruce Lee como ser humano, si está interesado en quién era como ser humano, si admira a quien era Bruce Lee como ser humano, no estoy segura de tener pruebas que apoyen que eso sea cierto", dijo.

Shannon Lee añadió que Bruce Lee fue "continuamente marginado y tratado como algo así como un estorbo de ser humano por el Hollywood blanco". "Y así es como es tratado en el filme de Quentin Tarantino", afirmó.

"Confío en que la gente tome esta oportunidad y averigüe más de Bruce Lee, porque hay mucho más que descubrir y entusiasmarse (sobre él). El retrato (de él) en esta película no es definitivamente eso", indicó. Interpretado por Mike Moh, Bruce Lee tiene la actitud de un fanfarrón y arrogante que alardea ampliamente de sus habilidades como luchador. En su camino se cruza el doble para escenas de acción Cliff Booth ( Brad Pitt), con quien se reta a una pelea a tres asaltos: el primero es para Lee, pero en el segundo acaba derrotado y estrellándose en un coche antes de que el combate se dé por finalizado.