Los turistas ya se fotografían sin pagar en los museos de Egipto

Miles de turistas que se encuentran en Egipto se toparon ayer con la agradable sorpresa de que ya no tienen que pagar para sacar fotografías en los museos y que desde ya es posible hacerse un "selfie" con las momias egipcias gratis. En el Museo Egipcio del Cairo, lugar de residencia de más de 160.000 antigüedades egipcias y parada obligatoria para los amantes de la cultura, los visitantes admiraban las maravillas que alberga la galería con el móvil y la cámara de fotos en la mano. A pesar de que los carteles indicando que está prohibido fotografiar todavía no han sido retirados, desde ayer está permitido hacerlo sin tener que pagar, al menos si no se hace con cámara de vídeo. Hasta ahora se podían hacer fotos en el museo previo pago en taquilla de 50 libras egipcias, unos 2,70 euros, y si lo que se quería era grabar en vídeo los turistas debían abonar hasta 300 libras, algo más de 15 euros.