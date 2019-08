Oskar Proy: "Jamás olvidaré lo bien que me trataron en Asturias"

Hace hoy justamente un año que el joven cantante australiano Oskar Proy vino a Asturias para interpretar, en la 82.ª edición del Descenso Internacional del Sella, "Asturias, patria querida", interpretación que le dio fama mundial cuando la cantó en el concurso "The Voice" en Australia para dedicársela a su abuela Mónica Díaz, natural del Llanu de Margolles (Cangas de Onís), que en 1962 emigró a Australia.

Aunque no ganó el concurso, su interpretación en español de esta canción corrió como la pólvora por las redes sociales. Así fue como Proy fue invitado al Sella. "Tengo recuerdos muy entrañables de mis días en Asturias. Siempre estaré agradecido por la oportunidad que se me brindó para cantar el himno asturiano en el Descenso del Sella. Fue un momento mágico, me sentí realmente unido a todos los que estaban allí. Las fiestas de Asturias no se parecen a nada que hubiera vivido antes. Fue un honor formar parte de esta fiesta y también poder actuar en lugares como Gijón y en Cangas de Onís y, además, muy emocionante porque estaba cantando en la tierra de mi abuela", afirma un emocionado Oskar a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA.

"Jamás olvidaré lo bien que me trataron. Quiero de nuevo dar las gracias desde aquí al alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González; también a Juan Manuel Feliz por la invitación y por cuidarnos también a mi padre y a mí durante nuestra estancia", afirma Proy. Sobre su abuela Mónica afirma que "está bien". Añade que, "incluso con su demencia muy avanzada, la bella personalidad de mi abuela siempre brilla. Todavía ama la música, es la mejor medicina para el alma".

Durante este año el joven Proy ha preparado su primer álbum, "Sticks and Milestones", con un importante aumento de actuaciones en su país. También continúa componiendo. "Hacer mi primer disco fue un proceso largo y me llevó más tiempo del que esperaba. También filmé un vídeo promocional para mi sencillo 'Like you do'. Ha sido una experiencia emocionante y educativa".