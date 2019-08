El "Hermitage" asombra en Lastres

C. MURUZÁBAL

El "Hermitage", ayer, en Lastres. C. MURUZÁBAL

"Es una expectación en Lastres". El magnate del acero ruso Anatoly Sedykh, uno de los hombres más ricos de su país de origen, dejó ayer a todos asombrados en la villa marinera colunguesa al fondear con su exclusivo yate, el "Hermitage", valorado en 100 millones de euros, frente a sus costas, donde se convirtió en la gran atracción turística de la jornada. Vecinos y turistas no dudaron en acercarse al puerto para fotografiarlo y algunos aprovecharon la pendiente natural que caracteriza al pueblo para sacar imágenes desde los más diversos ángulos.

"Esto no suele verse por aquí, hubo incluso barcos más pequeños que se acercaron para mirarlo más de cerca", cuenta Carlos García, el presidente del club náutico "Bahía de Lastres", quien afirma, como buen conocedor del paisaje marítimo llastrín, que no suelen verse embarcaciones parecidas en la zona. Y es que, el "Hermitage" pesa más de 1.800 toneladas y cuenta con 68 metros de eslora. Unas características que hacen que tuviera que fondear frente a la costa de Lastres, pues su puerto deportivo no reúne los requisitos para albergarlo.

A pesar de la expectación de los curiosos reunidos frente a la costa, no hay constancia de que el propietario de esta lujosa embarcación pisara tierra. Sí se vieron movimientos de gente que salía del yate, pero se trataba de miembros de la tripulación. "Preguntaron dónde se podía comprar marisco para subirlo a bordo", explica García, lo que hace pensar que Sedykh y sus acompañantes a bordo preferían una comida sin ojos curiosos a su alrededor. De hecho, más tarde algunos vecinos afirman que vieron cómo un taxi se acercaba al puerto para que la tripulación descargara algunas bolsas que fueron llevadas al barco.

Quienes sí que se dejaron ver por las callejuelas de Lastres fueron varios miembros de la tripulación. De hecho, dos de ellos se toparon con el presidente de la asociación de vecinos de la localidad, Ángel Moro, quien les invitó a enseñarles la torre del reloj por dentro, uno de los lugares más espectaculares y ocultos del lugar.

"La bahía estaba preciosa con el día que hacía y el barco de fondo, pero la vista del pueblo desde el yate también tiene que ser increíble", considera Moro, quien se muestra encantado por este poco habitual visitante. "Ojalá vinieran más embarcaciones así".