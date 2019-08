La familia de la niña atropellada por Micky Molina defiende al actor

La familia de la niña supuestamente atropellada por el actor Micky Molina ha salido en defensa del comportamiento del intérprete, del que se llegó a especular con un supuesto positivo por alcoholemia. Pero los padres de la menor, de 9 años, han salido al paso de esos rumores con un comunicado en el que explican que, primero, el accidente no fue para nada grave, y segundo, que el comportamiento de Molina, tanto en los instantes posteriores al suceso como en los días siguientes, ha sido irreprochable. Según explica la familia de la niña, el vehículo de Molina se puso en punto muerto por un problema en la palanca de cambios, y el actor "no pudo evitar que el vehículo se desplazara ligeramente hacia delante tocando levemente a la niña, la cual, al ver que el coche se iba hacia ella, se echó al suelo, causándose como consecuencia algunos arañazos en las rodillas al rozar con arena y asfalto". Según el comunicado, Molina se mostró muy afectado por el incidente y, pese a que la niña no tenía más que rasguños, insistió en llamar al 112 y ha seguido en contacto con la familia.