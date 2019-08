La guerra del bañador de las Campos

Terelu Campos y Carmen Borrego, hermanas y ahora sin embargo enemigas. Eso se traduce de las portadas de "Lecturas". Si la semana pasada era la primera la que posaba en bañador, ahora le toca a la segunda. En medio, María Teresa Campos observa la guerra de sus hijas, dispuestas a todo para no perder comba mediática. "Ahora Terelu y yo estamos a la par", espeta Carmen Borrego sobre el tipo que ambas lucen en bañador. Ella acaba de quitarse de encima 10 kilos. La revista alimenta la rivalidad entre las Campos, mientras se cuela en Cantora, la finca de Isabel Pantoja, y cuenta el supuesto encuentro entre Isa Chabelita y Omar, su ex y amigo de la cantante. Los Milá han enterrado a su madre y "Lecturas" saca una foto de Mercedes camino del funeral.

Leonor, Sofía y Letizia, las tres mujeres de la Familia Real, protagonizan la portada de "Hola" con una foto del posado de días atrás en Palma de Mallorca. Las tres lucen con amplias sonrisas, vestidos veraniegos y piel bronceada. Del Rey no aparece ni un brazo, y eso que estaba por allí cerca. La revista aprovecha para anunciar "la gran encuesta" sobre la Reina Letizia y qué opinan los españoles sobre su estilo y popularidad. Ser monarca tiene estas cosas, y una no se libra del escrutinio público ni en los meses de estivales de asueto. Y dos píldoras más en portada: las hijas gemelas de Julio Iglesias, que tienen una "curiosa" pandilla que enseñaron en Ibiza; y la luna de miel de Heidi Klum, a bordo del "Christina", el legendario barco de Aristóteles Onassis.

El amarillo está de moda. Al menos, en la ropa de baño y si se atiende a la portada de "Semana". Allí sale Gema López, la periodista de "Sálvame", que luce "espectacular", según la revista, a sus 48 años. Exhibe un bañador amarillo chillón que nada tiene que envidiar al que lleva Sara Carbonero en la foto de al lado. "Planta cara a su verano más difícil", titula "Semana", pendiente también del posado de los reyes y sus hijas en Palma (aquí sí que sale Felipe VI) y de Belén Esteban, que tiene una luna de miel un poco peculiar con su flamante marido Miguel.

La Familia Real al completo también salta a la portada de "Diez Minutos", pendientes de Iker Casillas y de Sara Carbonero, que "viven con optimismo su verano más difícil". La pareja sale en una foto en bañador y ella le abraza y consuela cariñosamente a él. Al que será difícil localizar este verano será a Ruben Cortada, el protagonista de "El Príncipe". Y es que el chico ha optado por camuflarse bajo una gran barba y dejarse el pelo largo. Gafas y sombrero de paja rematan este look para que no lo conozca ni su madre. Y un clásico del verano, Norma Duval, quien de vacaciones promocionales en Mallorca ha soltado alguna perla. "A veces salgo a cenar con mi ex Frade". Ahí queda eso.