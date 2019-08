Kiko Matamoros ingresa para operarse de unos tumores: "Estoy tranquilo"

Kiko Matamoros está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida. Tras anunciar que le habían encontrado unos tumores en la vejiga de los que tenía que ser intervenido con urgencias, el colaborador de "Sálvame" finalmente llegó al Hospital Universitario Quirón para entrar en quirófano. Aparentemente relajado, Kiko se bajó del coche en compañía de su novia, Marta López. Mientras Marta entraba en las instalaciones clínicas, Kiko atendió a los medios, confesando cómo se sentía horas antes de su operación: "Bien, tranquilo más o menos. Me he despertado un par de veces, me he fumado dos cigarros y a seguir durmiendo". En cuanto al tiempo que tendrá que pasar en el hospital respondía: "No lo sé, unos tres días o así. La operación es esta tarde, ingreso ahora, voy a la habitación y a esperar". Su hija Anita Matamoros es otro gran apoyo para el colaborador, y la más joven de sus hijos le esperaba dentro del hospital, del resto de sus hijos asegura que: " Laura está en Argentina y con los demás he podido hablar. Con Diego no".