Alba Carrillo se desnuda en Instagram tras el posado en bikini de la prometida de Feliciano López

Alba Carrillo ha cumplido su palabra con creces. La modelo prometía hace unos días que subiría una fotografía en bikini después de ver el posado de Sandra Gago -prometida de Feliciano López- a su perfil de Instagram.



La exmujer del tenista alababa la figura de la futura mujer de Feliciano asegurando que "está buenísima y es una chica cañón, no podría mentir". Aún así, no dudaba en soltar una pullita al que fuera su marido durante 9 meses: "Aunque para lo que te va a servir... Porque el marido que te has echado es como gato de escayola".



Sin ningún tipo de tapujo, Alba ha publicado una fotografía en sus redes sociales donde se le ve frente al espejo sin nada de ropa. Muy divertida, la colaboradora de "Ya es mediodía" explicaba: "Prometí foto en bikini pero no me lo he traído". Una imagen que ha acaparado miles de 'likes' en tan solo unos minutos.