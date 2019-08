Gwyneth Paltrow se va a vivir con su marido un año después de casarse

La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow ha confesado que tras un año casada ha tomado la decisión de irse finalmente a vivir con su marido.

La actriz acaba de contar cómo es su vida con su segundo marido, Brad Falchuk: "La vida de casada ha sido realmente buena. Nos tomó un año dejar que todos en la familia lo asimilaran y que el polvo se asentara. Y, ahora, nos mudamos juntos. Este mes", explica. Gwyneth y Brad contrajeron matrimonio en una ceremonia privada y secreta en 2018, tras cuatro años previos de relación amorosa. "Adoro a mi esposo. Es brillante y muy amable. Siento que él es mi igual y me empuja de la mejor manera. Realmente me gusta estar casada. Es divertido", añade la actriz. Paltrow estuvo casada previamente con el cantante de "Coldplay", Chris Martin, con quien compartió once años de su vida y dos hijos. La actriz también ha hablado de su fama. "No me considero una influencer. Soy un poco alérgica a esa palabra. Me gusta el concepto de que la gente se encuentre identificada con otra persona, pero también me hace sentir nerviosa. Me siento más como un conector. Es complicado metabolizar y entender que eres una persona con influencia".