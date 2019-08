Verdeliss reivindica la normalización de la lactancia materna

Coincidiendo con la semana mundial de la lactancia materna, muchas son las famosas que reivindican su papel como madres en este tema. Una de ellas es la influencer Verdeliss, madre por excelencia en redes sociales, quien ha querido aprovechar estos días para dar su opinión al respecto.



De hecho, hace algunas semanas, ya creó un movimiento propio a favor de la lactancia materna después de ser criticada por amamantar a su pequeña Miren y compartirlo en Instagram. La influencer fue madre hace seis meses de su séptimo retoño y defiende por encima de todo la visibilidad de este método de crianza en su perfil, siempre de un modo respetuoso y sin hacerle feos a los biberones, método que escogió para alimentar a cuatro de sus hijos.





Para dar por finalizada esta semana tan importante,. "Con esta foto, de Miren al pecho, damos fin a la semana mundial de la lactancia materna. Me gustaría además, recuperar las palabras de una gran médico psiquiatra: dar la teta no es lo mejor, es lo normal", ha escrito junto a la foto.Madre todoterreno, Verdeliss no pierde ninguna oportunidad para dar visibilidad a sus hijos en redes y a su forma de criarles con total normalidad.tan solo quiere compartirlo con todos aquellos que deseen escucharlo.