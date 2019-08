La Carmen Lomana más enamorada de Asturias

Gijón acogió en la tarde de ayer la visita de la empresaria y colaboradora de televisión Carmen Lomana, en un viaje exclusivo para estar en uno de sus salones de belleza favoritos, en el centro de la ciudad. La dueña de dicho local estaba de aniversario y Lomana tuvo a bien volar desde Marbella para acompañar a su esteticién asturiana en el evento. "Vine directamente para esta fiesta, no me da tiempo a pasarme por Celorio", admite con cierto disgusto. Con un vestido verde y blanco escogido para el evento, y la sonrisa y el talante que la caracterizan y le avalan sus años de experiencia en eventos similares, así como con los medios de comunicación, atendió y disfrutó de la música jazz que ambientaba el lugar mientras departía animadamente con los demás invitados.

"Para mí, venir a Asturias es un gustazo", confiesa la empresaria. "De este lugar me gusta todo. Aunque sus playas, sobre todo", añade. La empresaria, que no tiene previsión de volver a Gijón este verano, apunta que sí estará en Llanes al final de este verano ya que "ahora en la casa están mis hermanos, nos la repartimos durante estos meses y a mí me encanta venir los últimos días de agosto". Se declara enamorada del territorio astur: "Cuando llego, se me quitan las ganas de irme de aquí", confiesa. "En Marbella estoy muy a gusto, porque es mi casa y allí tengo a todos mis amigos", admite para después añadir que "la capacidad de desconexión cuando estoy aquí es mucho mayor que cuando estoy en Málaga".

Su amor por Asturias no se limita solo a sus paisajes que, tal y como señala, "son maravillosos". La cocina astur también le ha robado un trocito de corazón: "Hay una materia prima muy buena, el pescado es maravilloso, y las verduras aquí son increíbles", asume. "¡Todo, en Asturias todo es maravilloso!", concluye. Su suerte, o al menos la de su paladar, estuvo bien servida de la mano de uno de los restaurantes más reconocidos entre los gijoneses, Casa Gerardo, con Marcos Morán a la cabeza.

Por su parte, y deshaciéndose en halagos hacia el Principado, también tuvo un momento para referirse a los medios de comunicación, afirmando que "LA NUEVA ESPAÑA, para mí, es una institución en el mundo del periodismo".

El evento estaba preparado para que los invitados vistiesen sus mejores galas. Además, fueron varios los rostros conocidos del panorama asturiano que se dieron cita en la calle de los Moros de Gijón en la tarde de ayer. La surfista Lucía Martiño, inmortalizó el momento, entre otros, con la madrina del evento, Carmen Lomana. Además, también destacó la presencia de nombres propios de la política gijonesa, como Ángela Pumariega y Germán Heredia, ambos del PP.