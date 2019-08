Aída Artiles, modelo y maestra del yoga, se enamora de Salinas

Por las pasarelas del mundo hay dos canarias con cuerpo de quitar el hipo y que comparten el apellido Artiles. Ariadne, quizá la más conocida y pareja sentimental de José María García hijo, y su hermana Aída, que desde ayer está en Salinas disfrutando del festival Song for an Ewan day. En concreto, hoy se la podrá ver dando una clase de yoga en la playa.

Recién llegada a la región, Aída Artiles confiesa que está encantada con su participación en el Ewan y más con que festivales como el de Salinas incluyan actividades de fomento del yoga: "Me encantan que tengan esta actividad, le pega muchísimo, las clases también se hacen con música, y además el sitio es maravilloso, estamos en el bosque".

La modelo explica que su primer contacto con el yoga ocurrió hace ocho años y que, en un principio, nunca pensó que acabaría dando clases. Durante su estancia en Nueva York comenzó su práctica como algo físico, una manera de hacer deporte, pero acabó transformándose en una necesidad vital: "como lavarme los dientes por la mañana", bromea la modelo. Entonces decidió prepararse para poder impartir clases. Ahora se ha convertido en una parte fundamental en su vida y es que el aporte mental que le da este deporte es mucho más importante que el beneficio físico que obtiene. "El yoga te cambia la percepción de todo, te hace despertar", describe.

En un mundo tan exigente con el cuerpo como es el del modelaje, es casi imposible no preguntarse si la suya es una profesión con un estilo de vida saludable. Artiles confiesa que es perfectamente posible compaginar su trabajo de modelo con una vida saludable. Gracias al yoga ha cambiado su mentalidad, ahora es incluso capaz de "quererse". "Mi trabajo como modelo es muy exigente a nivel físico y de belleza, y gracias al yoga empecé a quererme, cosa que antes no hacía". Aida, instagramer muy activa y con una recua de seguidores, sostiene que siempre ha realizado deporte y se ha cuidado, pero siempre con el objetivo de conseguir un resultado que se apreciara en su físico. Ahora, gracias al yoga esto ha cambiado. "El yoga es para todo el mundo, hay 2.500 estilos, pero es cierto que cada uno necesita el suyo propio", explica.

El estilo que practica Aída Artiles, y que impartirá en el Songs for an Ewan Day, se denomina "jivamukti", que significa "liberación del alma. Explica que es un método donde la parte física es muy dinámica, pero además realizan canto de mantra, una parte de "speech" donde se habla de la filosofía de yoga, y otra parte de meditación. Aida Artiles está descubriendo Asturias, región en unas pocas horas ya ha conseguido conquistarla. La razón: "por la gente que me he encontrado, que es todo corazón, todo es amor y amabilidad, para mi esto es Asturias". Hoy le espera su clase en la playa de Salinas.