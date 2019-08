Bilbao veta al rapero C. Tangana por las letras machistas de su canciones

El Ayuntamiento de Bilbao ha cancelado el concierto que el rapero madrileño C.Tangana tenía previsto ofrecer el sábado 24 de agosto en el Parque Europa en el marco de la Aste Nagusia de la capital vizcaína, tras las protestas por las letras "machistas" de sus canciones. En su lugar actuará el cantante portorriqueño Pedro Capó, nieto del legendario Bobby Capó, autor de la conocida canción Piel Canela.

Tras la polémica suscitada por el contenido de las letras de algunas de las composiciones de C.Tangana, se abrió una campaña de recogida de firmas para pedir la anulación de su concierto, que acumuló 10.000 adhesiones en 24 horas pidiendo la cancelación de la actuación.

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, ha criticado la cancelación de conciertos de música por motivos de la ideología del artista, si bien ha reconocido que en el caso de C. Tangana, que recientemente participó en Asturias en el festival Riverland, tiene "más dudas" porque se trata también de "un tema de género". "A mí me parece mal que se cancelen contratos con artistas, porque independientemente de la opinión que uno tenga, medir a los artistas por sus cercanías políticas a unos u otros partidos o ideas no es positivo. La base de la creación artística está en la libertad de pensamiento, de expresión y de ideas", señaló el ministro al ser preguntado por estas actuaciones de ayuntamientos.

No obstante, Guirao hizo un aparte con el caso concreto de C. Tangana. "Otra cosa es el tema de Bilbao con las letras de este artista. Ahí tengo más dudas, creo en la libertad de expresión pero entiendo que haya reticencias, no ya por temas de ideas políticas sino por otros temas como el de género", matizó a la salida de la reunión con representantes del mundo de la cultura en Madrid. En cualquier caso, insistió en que se "debería dejar hacer su trabajo" a los artistas "en general y de manera clara" y que sea "el público los que refrenden ese trabajo, lo apoyen y lo disfruten". "Y no que los políticos se metan ahora a juzgar la bondad o no de las ideas o el arte de cualquier artista", añadió.