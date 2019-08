Cancelan el estreno de una película que criticó Trump

El estudio Universal canceló ayer el estreno de la película "The Hunt", previsto para el 27 de septiembre, en medio de una polémica por el lanzamiento de esta cinta tras los recientes tiroteos en Estados Unidos así como por las críticas al filme del presidente estadounidense, Donald Trump. Dirigida por Craig Zobel ("Compliance", 2012) y protagonizada por Betty Gilpin y Hilary Swank, "The Hunt" se centra en un grupo de personas adineradas que caza gente por placer y como un deporte en una zona rural de EE UU. En este sentido, el presidente de EE UU., Donald Trump, atacó el viernes a Hollywood, consideró que esta industria es "racista" y, en una aparente alusión a "The Hunt", dijo que ese filme está "hecho para causar caos".