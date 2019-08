Paula Echevarría presume de Asturias

Paula Echevarría pese a su ajetreada agenda siempre que puede vuelve a Asturias. La actriz ha querido aprovechar que está de vacaciones para pasar unos días junto a su familia y su pareja, el exfutbolista profesional Miguel Torres. Gracias a sus redes sociales hemos visto como ha estado mostrando a su chico los increíbles parajes que esconde el concejo. Juntos han paseado por la tierra de la intérprete, disfrutando de planes típicos de la zona como la asistencia al Festival de la Sardina.





en Covadonga, ante la estatua de

.

No hay duda de que Echevarría está totalmente enamorada de Asturias y no ha dudado en hacerse un recorrido por algunos de los sitios más emblemáticos del territorio asturiano, pero no solo eso, la actriz no duda en compartirlo a través de sus redes sociales y deUno de los sitios donde la hemos podido ver, ha sido posando junto al"Que preciosa es mi tierra! #CompletamenteEnamoradaDeAsturias" es el mensaje que Echevarría no duda en escribir junto a la publicación. La actriz ha querido inmortalizar el momento de la visita, y ha posado muy sonriente para sus fans.Pero Echevarría no solo ha pasado unos días de vacaciones en Asturias, ha decididos por todo lo alto en su tierra y con su familia. Y es que ¿qué mejor sitio para una fecha tan especial?No cabe duda que Paula está disfrutando y mucho su estancia por Asturias. Pese a venir de un idílico viaje por Italia, podemos comprobar que la modelo tenía muchas ganas de juntarse con los suyos y su tierra. Gracias también a las redes podemos comprobar que Miguel Torres y ella están en un muy buen momento, ya que no los hemos visto separarse ni un minuto. Pero como ya aclaró hace unos días, de boda nada.