C. Tangana las quiere calladas

"Ojalá te mueras, puta./Solo quiero una mamada/Que alguien llame a mi abogada". La polémica estaba en los versos y estos tres son solo un pequeño ejemplo de las letras del trapero C. Tangana, que han llevado al Ayuntamiento de Bilbao a cancelar su actuación en la Aste Nagusia, la Semana Grande de la capital vizcaína, debido a su alto contenido machista. Una suspensión que ha avivado el debate sobre el veto y la libertad de expresión, pero también sobre el machismo. La polémica esta vez tiene música y letra.

Pero, ¿cual es el contenido machista por el que se critica C. Tangana, un artista que estuvo recientemente en Asturias, en el festival "Riverland"? No es la primera vez que Antón Álvarez Alfaro (así es el verdadero nombre de C. Tangana) se enfrenta a acusaciones similares. Ya desde sus inicios en el mundo de la música, por aquel entonces bajo el seudónimo de Crema, siempre ha dejado frases polémicas, que en muchas ocasiones han llevado a la opinión pública a tildarle de machista.

Hace tiempo, aseguró en una entrevista que "que el que te acusen directamente de machista es como si te preguntaran si eres nazi, un asesino o un pederasta. Serlo significa que piensas que la mujer es inferior a ti. Es una aberración". En aquella misma conversación, este licenciado en Filosofía proclamó también que consideraba que "no es justo hacer a los artistas dueños de la moral, ni los responsables de enseñarla".

Esa declaraciones no consiguieron apagar el fuego de la polémica. Puede incluso que lo avivara más. Atentos a los ejemplos.

En las estrofas de "Fácil", el trapero hace gala de que cuando no mantiene relaciones sexuales es porque no quiere, ya que para él es "fácil". Las mujeres siempre están a su disposición, llega a decir. En esta misma canción, al igual que en muchas otras, utiliza constantemente la palabra "puta". Incluso podría considerarse que hace alusión a la cultura de la violación: "Hago que la puta se empache/Hago que se calle y se agache".

No se queda ahí la cosa. En el tema "Ontas?", los críticos le reprochan a C. Tangana que las letras tratan sobre el acoso. En este tema se dedica a pedirle constantemente a una mujer que le indique su ubicación por teléfono.

Más leña. En la que es su canción más popular, "Mala Mujer", el artista describe cómo una mujer que baila en la discoteca consigue excitarle de tal manera que no puede contenerse y quiere "arrancarle el crop".

Pero, puede que los versos que más polémica han generado hayan sido la de "Na de Na", en los que se presenta a la mujer como algo intercambiable, a la que le gusta que le hagan daño, e incluso le desea la muerte a una de ellas. "Otra vez tu cara, puta./Sólo me quieres si te hago mal./Ya no siento nada, vete./Follando con otra que es igual./Ojalá te mueras, puta./Sólo quiero una mamada/Que alguien llame a mi abogada".

Con estas letras como base alguien -de forma anónima- puso en marcha una recogida de firmas a través de la plataforma Charge.org, que logró más de 15.000 rúbricas, motivando la suspensión del concierto. Cómo dice C .Tangana: "Me llaman torero porque entro a matar". De Bilbao ha salido corneado.