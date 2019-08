La polémica salta a la arena política: "Entiendo la reticencia", dice Guirao

La polémica sobre el veto a C. Tangana por el Ayuntamiento de Bilbao ha llegado a la arena política. Uno de los primeros en hablar fue el ministro de Cultura en funciones, José Guirao: "Aunque creo en la libertad de expresión, al estar relacionado con temas de género, entiendo que haya reticencias. Deberíamos dejar aparte que los creadores hagan su trabajo y que sea el público el que lo refrende". Una opinión similar fue la que Clara Serra, diputada de la Asamblea de Madrid por Más Madrid, plasmó en su cuenta de Twitter, asegurando que "no ganamos nada con ello, ni quienes defendemos la cultura y la libertad de expresión, ni quienes defendemos el feminismo. Si alguien gana con esto, son los enemigos de todas esas cosas. Es mejor pensar cómo se puede hacer un feminismo crítico con la cultura, pero no punitivo, que incentive la música feminista y potencie la igualdad desde las instituciones pero que se guarde siempre de la tentación de prohibir y silenciar". Pablo Iglesias, líder de Podemos, también opinó a través de sus redes sociales: "No me gusta C. Tangana, pero me parece vergonzoso que le prohíban actuar. El trabajo de los artistas, como la política, debe ser objeto de crítica, de sátira, de burla o de beef, nunca de censura".