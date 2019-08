Victoria Federica, pillada en biquini

Isabel Preysler reclama su trono. La reina de corazones de España ha irrumpido en el verano patrio vía "Hola" para demostrar que a portadas no la gana nadie. Junto a Mario Vargas Llosa está de crucero por las islas griegas y allí la han fotografiado en cubierta, en bañador, en tonos amarillo y naranja. En portada aparece con gafas de sol y tratando de extender o sacudir la toalla. El Premio Nobel no aparece en la primera plana. "Impresionante en traje de baño", titula la revista, que califica de "glamurosas" sus vacaciones. Algún día tenía que pasar: Victoria Federica de Marichalar, nieta y sobrina de reyes, ha sido pillada en biquini. La joven aparece en portada con un dos piezas amarillo apagado, peinada con trenzas de raíz y de lo más relajada sobre las rocas. "Hola" se hace eco del "difícil" verano de Sara Carbonero e Iker Casillas, recuperándose ella de un cáncer y él de un infarto. La pareja se refugia en sus pueblos de origen con sus hijos. Mucha felicidad la de Carlos Baute y Astrid Klisans, que presentan a su bebé.

"Nunca hemos estado tanto tiempo separados". Hablan María Teresa Campos y Edmundo "Bigote" Arrocet, tras reencontrarse felices en Málaga dos meses después del viaje de él a Chile. La pareja sigue siendo tal, no ha roto como muchos insinuaron. "Emoción de María Teresa al reencontrarse con Edmundo", titula "Lecturas". La revista se ha ido al hospital a entrevistar a Kiko Matamoros, que se ha operado de varios tumores: "No quiero renunciar a la vida". Y se ha colado en el cumpleaños de Antonio Banderas: 59 velas que sopló con "sus gemelas", que no son otras que su novia Nicole y la hermana de ésta.

Arrocet y Campos ocupan la portada de "Semana" con una foto en la hamaca, relajados y muy cariñosos, según "Semana", donde dan cuenta del que será el último verano de Leonor antes de su examen como princesa en los premios que llevan su nombre, el próximo octubre, en Oviedo. Estupenda luce en la playa Marisa Jara. La modelo se recupera de una operación de cáncer: "Mi cicatriz es la prueba de que sigo viva". Toñi Moreno también se recupera, en este caso del susto por una caída que afortunadamente no afectó a su embarazo.

El golpe morrocotudo que se pegó Moreno se puede ver bien en la portada de "Diez Minutos", que ofrece una gran foto del rostro de la presentadora con heridas en la nariz. Tres parejas del verano (una clásica, una nueva y una posible) para completar el quiosco rosa: Bigote Arrocet y María Teresa; Álex González y una diseñadora con la que paseó muy agarrado por Palma; y María Jesús Ruiz y Alberto Isla, "muy cómplices" de fiesta. El verano, siempre se ha dicho, es para el amor.