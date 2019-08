Ainhoa Arteta y Paloma San Basilio salen en defensa de Plácido Domingo

Dos relevantes mujeres del mundo del espectáculo español, las cantantes Ainhoa Arteta y Paloma San Basilio, salieron ayer en defensa de Plácido Domingo después de que el tenor español fuese acusado por nueve mujeres de acoso sexual a lo largo de los años ochenta. Arteta y San Basilio coinciden en subrayar que Plácido Domingo es "todo un caballero y gran compañero, muy generoso". A pesar de los apoyos recibidos, las acusaciones de las supuestas víctimas de abuso le siguen costando caras al artista español. La Ópera de San Francisco se sumó ayer a la Orquesta de Filadelfia y también canceló el concierto que Domingo tenía previsto para el próximo 6 de octubre.

Paloma San Basilio fue de las primeras en defender a Domingo, con quien grabó el álbum "Por fin juntos". A través de un comunicado y "después de recibir numerosas llamadas" para que se pronunciara, San Basilio lamenta "enormemente" lo que está sucediendo y asegura que "el señor Domingo siempre fue un caballero conmigo, un gran compañero y un generoso artista, de los que no abundan, y con el que tuve el privilegio de compartir escenario". Por último, añade que, como prueba de ello, "hay un especial de televisión del que pudo disfrutar mucha gente y en el que se ve claramente su compañerismo, entrega, respeto y talento".

Por su parte, Ainhoa Arteta quiso mostrar su apoyo al tenor. "Plácido es, sin lugar a dudas, un caballero y la persona más respetuosa que he conocido en mi vida", explica la soprano, quien considera que todo lo sucedido se trata de "una calumnia" y "una canallada". Además, considera que la noticia, difundida por la agencia "Associated Press", además de atacar a Plácido Domingo, también va en contra de muchos artistas. "Yo hice 'Operalia' (el concurso fundado por Domingo para buscar jóvenes talentos) y a mí no me puso una mano encima. Gané el concurso y había un jurado. Las carreras no se hacen acostándote, sino con esfuerzo y aprendizaje", subrayó la soprano.

Arteta quiso recordar cómo durante un tiempo "también se dijo que yo me acostaba con Plácido, cuando en realidad nunca me he acostado con él". Añadió: "Me ayudó muchísimo al principio de mi carrera y a mí jamás, y lo puedo decir sobre una Biblia o un polígrafo, me ha pedido nada a cambio", argumentaba la cantante, quien continuaba asegurando que "Plácido es un caballero por encima de todo, un señor al que le pueden gustar las mujeres. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿A cuántos hombres le gustan las mujeres? Antiguamente esto se llamaba ligar, si es que se le llama de alguna manera, pero de esto a que hagan ver que es un acosador cuando es la persona más caballerosa y respetuosa que he conocido en la vida, jamás de los jamases".

Para acabar sus declaraciones sobre lo sucedido, Arteta confesó que "nunca me podré creer que Plácido podría obligar a alguien a hacer algo, creo que las relaciones consentidas hasta ahora están admitidas y ahí no se pueden meter", arremetiendo así contra las palabras de otras artistas que señalan al cantante como un acosador. "Puedo entender que a determinadas mujeres que les toque una pierna o les llamen guapa les ofenda, pero de ahí y difamar y decir que es un acosador sexual no lo puedo permitir", concluía Ainhoa Arteta.

En Europa, Plácido Domingo tiene compromisos en el Palau de les Arts de Valencia en diciembre, para cantar "Nabucco", y en el Teatro Real de Madrid, donde cantará en junio "La Traviata". No se ha producido ninguna cancelación. La Royal Opera House de Londres mantiene programadas las actuaciones previstas en 2020 del cantante, en julio con "Don Carlo": "Tal como están las cosas, actuará en la Royal Opera House según está programado", indicó un portavoz. "La Royal Opera House no ha tenido conocimiento de ninguna acusación relacionada con el tiempo en el que Plácido Domingo ha estado como artista visitante o como director", agregó la misma fuente.

La Ópera de Viena abordará la situación y tomará una decisión tras las vacaciones de agosto, con el inicio de la temporada. Domingo tiene programadas tres apariciones en el "Macbeth" de Verdi a partir del 25 de octubre. También está previsto que participe el 20 de octubre en una gala en la Ópera de Viena en la que, entre otros, recibe un premio a su trayectoria. El Festival de Salzburgo ha ido más allá: respaldó al tenor y confirmó que actuará allí los días 25 y 31 de agosto en la ópera de Verdi "Luisa Miller".

Joseph Volpe, director general de la Metropolitan Opera desde 1990 a 2006, en declaraciones a "The New York Times" aseguró ayer no haber escuchado nunca ninguna acusación contra el tenor español. "Conozco a Plácido desde que hizo su debut en el Met en 1968 y nunca hubo una denuncia en su contra por acoso sexual. Es un caballero y se preocupa mucho por la gente", resaltó.