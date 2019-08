Marta López, la novia de Kiko Matamoros, tras liarla en el certamen de Miss Mundo: "No os tengo miedo"

Marta López se ha convertido en la quinta finalista del certamen de belleza Miss World Spain, que se celebró este fin de semana en Melilla. La novia de Kiko Matamoros no ha conseguido hacerse con el título pero sí ha logrado ser la ganadora de la Prueba Multimedia. Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la gala fue cuando la modelo respondió a las preguntas del jurado.

Le preguntaron qué enfermedad erradicaría del mundo y contestó "el mal, que es una enfermedad presente a lo largo de la historia". El público abucheó la respuesta de la joven, que quedó bloqueada y no puedo seguir argumentando su respuesta.

Para Marta López "hay gente muy mala; y a los que me abuchearon en la gala cuando se me escogieron y salí a responder; me gustaría decirles que no os tengo ningún miedo. Que soy una mujer independiente e íntegra por mí misma, y que puedo hacer con mi vida lo que quiera".

A pesar del mal momento, Marta afirma que se queda con los buenos deseos que ha recibido durante todos estos días: "A los otros muchos que me han apoyado agradeceros de corazón vuestras palabras durante todos estos días. Os quiero".



Feliz con el resultado

Muy feliz con el resultado, la modelo ha querido compartir una publicación en sus stories de Instagram donde agradece el trato recibido por parte de la organización. Aún así, la parte negativa la vivió durante la gala cuando al salir a responder a las preguntas del jurado le abuchearon.

Una situación que no le ha sentado nada bien a Marta: "Quedar top 5 en mi primer certamen es increíble. A pesar de las malas personas que hay en este país, que se piensan que por estar o dejar de estar con alguien no tienes derecho a hacer o vivir tal y como quieras. Erradicaría el mal en el mundo, y lo reitero".