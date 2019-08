La próxima película de Meryl Streep se estrena en HBO

La futura plataforma de contenidos del gigante WarnerMedia, HBO Max, ha adquirido los derechos en exclusiva de la comedia "Let Them All Talk", que protagonizarán las actrices Meryl Streep y Gemma Chan. La nueva cinta será dirigida por Steven Soderbergh, quien ganó el Óscar a mejor director (2000) por "Traffic". "Let Them All Talk" se rodará en la ciudad de Nueva York y en el Reino Unido.