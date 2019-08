Verdú: "No quiero que me retoquen las fotos y me quiten las patas de gallo"

A los 48 años y tras 35 años de carrera, Maribel Verdú sigue siendo una de las mejores actrices españolas y mantiene su agenda profesional repleta. En unas semanas regresará a los escenarios con la obra "Invencible" y a mediados de octubre estará en la gran pantalla con "El asesino de los caprichos". Entretanto la intérprete protagonizar la portada de septiembre de la revista "Women's Health", a la que declara, en una entrevista: "No quiero que me cambien la cara, no quiero que retoquen las fotos y me quiten las patas de gallo".

Verdú, que tiene 48 años y que a principios de octubre cumplirá los 49, está muy feliz con su edad. "Estoy mucho mejor que muchas de 30, pero no quiero tener 30 otra vez, ni loca. Yo lo que quiero es estar en mis mejores 49, 50, 51 y los que me caigan", afirma.

"Me hago mis tratamientos, pero sin pasarme, porque yo no quiero que me cambien la cara", desvela, y comenta, sobre sus patas de gallo: "Que son mías, y me ha costado muchas risas ganármelas".

La actriz madrileña no es de las que pierde el tiempo echando la vista atrás: "Hacer un repaso a mis 35 años de carrera me da pereza".