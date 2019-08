Domingo reaparece en Salzburgo tras las acusaciones de abusos

La Ópera de Los Ángeles iniciará "inmediatamente" una investigación "exhaustiva" e "independiente" sobre las acusaciones de acoso sexual contra su director general desde 2003, Plácido Domingo. La Ópera angelina ha contratado para esta labor a la abogada Debra Wong Yang, del bufete de abogados Gibson, Dunn & Crutcher. Yang ha sido fiscal de los Estados Unidos y juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y tiene experiencia en casos similares.

Las conclusiones de esa investigación determinarán la celebración o cancelación de algunas actuaciones de Domingo en los próximos meses. Es el caso del Musco Center de la Universidad de Chapman, en la ciudad californiana de Orange, también en Estados Unidos, donde Domingo tenía previsto participar en la ópera "Roberto Devereux" el 25 de febrero de 2020.

El tenor comenzó ayer los ensayos de la ópera "Luisa Miller", que interpretará el próximo domingo 25 de agosto en Salzburgo. La soprano Nino Machaidze colgó en su Instagram una foto en la que aparece junto a Plácido Domingo, el tenor Piotr Beczala y el director de orquesta James Colnon. "Siempre me siento feliz con este papel, especialmente cuando los colegas son gente tan increíble y tan buenos músicos, además de grandes amigos y maravillosas personas", comenta Machaidze bajo la fotografía.

La Ópera de Dallas, que por el momento mantiene la actuación de Domingo, prevista para el 11 de marzo de 2020, ha emitido en un comunicado que está siguiendo "el desarrollo" de estas denuncias "muy de cerca" para tomar una decisión definitiva. "Proporcionar a nuestros empleados, patrocinadores y artistas invitados un ambiente seguro y protegido sigue siendo una prioridad", afirman sus responsables.

Otras salas estadounidenses, como la Orquesta de Filadelfia o la Ópera de San Francisco, han cancelado sus conciertos. Algunas, como la Metropolitan, están a la espera de conocer los resultados de la investigación de la Ópera de Los Ángeles.

La Staatsoper de Berlín ha confirmado la actuación del tenor español, en enero de 2020.

El coreógrafo Víctor Ullate salió ayer en defensa del cantante y manifestó que las acusaciones de nueve mujeres, ocho colegas de profesión y una bailarina, le parecen "un insulto". "Plácido es un magnífico cantante y artista y no hay derecho a lo que le han hecho. Además, nadie sabe si es verdad", manifestó el bailarín durante la presentación de su espectáculo "Antígona". Para Ullate, la carrera de Domingo es algo de lo hay que "estar orgulloso". "Ya ha pasado con otras personas, que las cogen de la noche a la mañana y las hunden: no me parece bien", se ha lamentado el artista.

De la misma opinión es el director artístico de la compañía Víctor Ullate, Eduardo Lao, que tuvo la oportunidad de trabajar con el tenor madrileño como coreógrafo en la representación de la obra "Sansón y Dalila" en el Teatro Real. "Todo el mundo tiene su vida y sacar ahora cosas de hace tiempo... Además, ahora uno tiene la sensación de que te marcan por echar cáscaras al suelo", ha manifestado Lao.

La abogada Debra Wong Yang deberá dilucidar la veracidad de las acusaciones vertidas contra Domingo. En 2017 la Universidad del Sur de California la contrató para que investigara las acusaciones contra el decano de la Facultad de Medicina, acusado de organizar fiestas con drogas para los estudiantes.