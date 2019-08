Angelina Jolie se sincera

La actriz Angelina Jolie ha hablado abiertamente sobre lo duro que han sido para ella estos últimos años, tras su divorcio, y de lo agradecida que está a Disney por dejarle encarnar a personajes tan fuertes como la protagonista de "Maléfica". "Soy como cualquiera y especialmente estos últimos años no han sido los más fáciles, no he me sentido con la suficiente fuerza. Pero hay algo que, cuando no te sientes fuerte, te hace seguir adelante", declaró la intérprete en una comparecencia pública.