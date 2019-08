Rosalía, primera española con un "MTV"

Rosalía sigue cosechando éxitos. La cantante no solo se ha convertido en todo un símbolo de la música española fuera de nuestro país, sino que además es amada por los estadounidenses. Tanto es así que en la noche del lunes se convirtió en la primera artista española en conseguir un "MTV Video Music Award".

La cantante optaba a cuatro estatuillas en forma de astronauta: mejor artista revelación, mejor canción latina, mejor canción del verano y mejor coreografía, todas ellas por la canción "Con altura", interpretada junto a J Balvin y El Guincho. Finalmente fue premiada con la mejor canción latina y mejor coreografía. Entre aplausos y vítores, Rosalía subió acompañada por J Balvin a recoger ambos galardones: "Estoy tan contenta de estar aquí, soy de Barcelona y estoy feliz de representar a mi país y mi cultura. Muchas gracias por dejarme cantar aquí en español", fueron sus palabras, cargadas de emoción.

Además, la artista fue una de las actuaciones más esperadas de la noche. En primer lugar apareció sola en el escenario, con una gran capa negra con su nombre bordado con brillantes, de la marca Burberry. La actriz interpretó un fragmento de la canción "A ningún hombre", emocionando a los 20.000 asistentes a la gala. Después, Ozuna subió al escenario a entonar junto a ella "Yo x ti Tú x mí", desapareciendo la capa y dejando a Rosalía en un explosivo conjunto de corsé, transparencias y medias de cuero, también de la marca Burberry.

Los cantantes se marcaron todo un numero musical coreografiado, demostrando ese merecido premio a la mejor coreografía. Para finalizar, Ozuna abandonó el escenario y la cantante terminó su actuación con un fragmento de la canción "Aute Cuture". El escenario se llenó de luces formando una puerta, como si fuera la Feria de Abril de Sevilla. La artista levantó a todos los asistentes de sus asientos y los hizo bailar y gritar emocionados.

Rosalía mostró sus nervios y emoción en las historias de su cuenta de Instagram, gritando y saltando de emoción junto a J Balvin después de haber recogido el premio a mejor canción latina. Además, la artista compartió los vídeos que Kylie y Kendall Jenner compartieron en sus historias sobre la actuación de la española.

Rosalía escogió el color negro para los tres modelos que lució a lo largo de la noche. La capa y el corsé fueron hechos personalmente por Riccardo Tisci, director creativo de Burberry, para su actuación en la gala. Pero también son dignos de mencionar sus otros dos atuendos. La artista paseó por la alfombra roja con un vestido ajustado hecho a medida, también de la marca Burberry. La pieza estaba adornada por miles de cristales negros que brillaban con la incidencia de la luz, añadiendo como toque extra a su look unos guantes de terciopelo hasta los codos.

Para posar en el backstage con sus dos galardones, la artista se decantó por un vestido de terciopelo, también en negro, de manga larga y por medio muslo. Fueron las seis cadenas, con diversos medallones y cruces, el punto fuerte del atuendo. Rosalía se decantó por una coleta alta durante toda la gala, uñas largas y tonos marrones para su maquillaje, siguiendo su fiel estilo.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, felicitó ayer Rosalía tras convertirse en la primera artista española galardonada con un premio de la cadena musical MTV. "Celebramos los éxitos de nuestro arte", dijo el Presidente. "Con altura, con esa fuerza, talento y originalidad que la caracteriza, Rosalía se convirtió anoche en la primera artista española en recibir un #MTVMusicAward", destacó el jefe del Ejecutivo en funciones en su perfil oficial de Twitter.

Ningún artista español había conseguido nunca un "Video Music Award", pese a las nominaciones previas de Alejandro Sanz y Enrique Iglesias, el último candidato con pasaporte español que acarició la posibilidad en 2011. El de Sánchez no fue el único reconocimiento a Rosalía, que también recibió ayer los parabienes del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien en otro mensaje en Twitter destacó cómo su paisana "hace historia" por "este gran éxito". "Gracias por llevar nuestra cultura por el mundo". A Rosalía no le ha ido "malamente" en los últimos tiempos. Ayer hizo historia al convertirse en la primera española en ganar un "MTV Video Music Award", pese a que en sus comienzos fue rechazada por desafinar en un concurso televisivo de talentos. Guitarra en mano, la cantante se presentó al programa "Tú sí que vales" (Telecinco) con 15 años y versiones de "Como un mar eterno" de Hanna y "Leave" de Jojo, elecciones que no fueron suficientes para el entonces juez del programa, Ángel Llácer, que, pese a reprocharle haber desafinado, fue capaz de prever un futuro éxito: "Yo creo que tienes mucho potencial, pero que aún no sabes sacarlo".

La "altura" de su tema, que ya acumula casi 800 millones de visualizaciones en Youtube, tocó una nueva dimensión cuando el expresidente norteamericano Barack Obama publicó en sus redes sociales una lista con sus 44 canciones favoritas del verano y la artista barcelonesa, de 25 años, se colaba en el puesto 31.