Polanski levanta la polémica en Venecia

La directora argentina Lucrecia Martel, presidenta del jurado de la competición oficial de la 76 edición del Festival de Venecia, no asistirá a la gala en la que se proyectará la película de Roman Polanski, mañana viernes, en solidaridad con las víctimas de acoso. "No voy a asistir a la gala de Polanski porque represento a muchas mujeres que estamos luchando en Argentina por cuestiones como ésta, no deseo ponerme de pie y aplaudir", dijo Martel en la rueda de prensa inaugural del certamen. Al mismo tiempo la directora de "Zama" consideró "acertado" que la película de Polanski esté en el festival "porque es un diálogo que nos debemos y qué mejor lugar que éste para emprender ese camino". Polanski, en busca y captura de EE.UU. por la violación de una menor en 1977, presentará el viernes a competición la película "J'accusse: El oficial y el espía" en la que dará su visión sobre el caso Dreyfus.