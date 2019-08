La polémica en la que se han visto envueltos Risto Mejide y Laura Escanes: "Están utilizando nuestra imagen y es un bulo"

Cada vez son más los famosos que denuncian por sus redes sociales la apropiación de su identidad para darle valor a algunas marcas sin que ellos den su consentimiento. Ahora, el presentador y publicista Risto Mejide se ha visto envuelto en una polémica por una estafa. Tras estar esperando la llegada de su primer hijo, Laura Escanes y el colaborador de televisión, se han visto obligados a lanzar, en repetidas ocasiones, mensajes para avisar a sus seguidores de que se está utilizando su imagen y su nombre para promocionar marcas. Ambos han desmentido esto en sus perfiles de Instagram y lo cierto es que no les ha hecho ninguna gracia.

"Hola me siguen llegando mensajes sobre el tema de 'Bitcoins', yo ya no sé cómo decirlo, es una estafa, es alguien que está utilizando mi imagen sin mi permiso y obviamente estoy mirando todas las opciones legales para que esto se detenga pero de verdad, no hagáis caso, no creáis en la gente que os quiera estafar, porque os quieren estafar. Yo no tengo nada que ver con esa publicidad" ha dicho Risto Mejide en sus últimas historias de Instagram.

Laura Escanes también se pronunció por por esta estafa y colgaba una historia con un mensaje muy claro y directo: "No sé si habéis visto este tipo de noticias y artículos que están saliendo últimamente sobre Risto e inversiones en bitcoin bla bla. Está utilizando nuestra imagen y es un bulo, no hemos hecho ninguna declaración ni entrevista sobre este tema".

De esta manera, el matrimonio ha desmentido como ha podido estas informaciones que están inundando las redes sociales y las páginas de Internet. Tanto a trastocado la vida de Risto Mejide y Laura Escanes que el miembro del jurado de Got Talent ha tenido que hacer las historias para avisar a sus seguidores en el plató del programa mientras se producía la grabación del mismo.



Una espera feliz

Tanto Laura Escanes, como Risto Mejide, confirmaron que iban a ser padre através de un mensaje en las redes sociales. A pesar de que la influencer nos está contando el día a día de su vida premamá, el secreto que tanto ella como Risto Mejide han guardado tanto tiempo, ya ha salido a la luz. Risto Mejide ha publicado en su perfil de Instagram una entrañable fotografía desvelando el nombre de su futura hija, Roma. Con esto, hemos descubierto el sexo y el nombre que la pareja que tanto escondía.