La Reina asegura que don Juan Carlos está "muy hablador" esperando el alta

Nueva lluvia de euros en Avilés. Un despacho de la céntrica calle Rivero, ubicado en el número 112, selló un boleto que ayer resultó agraciado con un millón de euros. "Estoy alucinando. No lo acabo de asimilar", aseguraba el lotero José Antonio Vázquez, sólo instantes después de conocer la noticia: "No sé quién es el agraciado pero me da igual. Tengo una alegría indescriptible".

El premio correspondía a "El Millón del Euromillones", un sorteo que siempre tiene acertantes y que se juega con un código alfanumérico que otorga una máquina al azar. "Por eso, va a ser casi imposible conocer al ganador, que es acertante único y no lo tendrá que compartir", explicó Vázquez, que lleva casi 40 años al frente de El Bohío, primero en Villalegre y, ahora, en Rivero. "El 22 de diciembre de 2007 también dimos un premio de la Primitiva de 1.373.329 euros. Dar premios es lo que nos alegra a los que nos dedicamos a esto", aseguró el lotero, que apenas podía contener la emoción.

Esta lluvia de euros llega apenas dos semanas después de que el mismo premio sonriese a un cliente de la administración número 1 de Las Vegas (Corvera). "No caen más que millones en Avilés, debe ser que el acero de Ensidesa es como un imán de la suerte", bromeó Roberto Morales, delegado de la Lotería Nacional en Asturias, poco después de comunicar a José Antonio Vázquez que había repartido un millón de euros en su despacho de Rivero.

Morales también destacó la "profesionalidad" de Vázquez Viñuela, que ya está acostumbrado a repartir premios. "Lleva dados varios buenos premios, primero cuando tenía el despacho en Villalegre y también desde que se trasladó al centro de Avilés, a la calle Rivero. Tiene muy buena clientela. Está uy emocionado, vive el tema porque es muy profesional, espera que sea alguien de la zona", aseveró.