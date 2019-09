Nacho Manzano: "En Asturias se come bien pero necesitamos profesionales"

El cocinero con dos estrellas Michelín Nacho Manzano hizo ayer un llamamiento al sector hostelero asturiano en la jornada abierta de presentación del nuevo grado en Ciencias Gastronómicas y Artes Culinarias que estrena este curso la Facultad de Turismo de Oviedo. Manzano, que se confesó "muy autocrítico", aseguró que "Asturias necesita de profesionales bien formados; aquí se come muy bien pero tenemos muchos déficits, y creo que uno es el servicio y la formación, que ha sido muy escueta".

Para el chef, "tenemos que formarnos porque tenemos un talón de Aquiles importante" y ahora que todo indica que el turismo es de las cosas que funcionan bien en Asturias, "si no tenemos buenos profesionales es una dificultad tremenda; a veces a mí me llaman compañeros buscando cocineros y yo les digo que estoy igual que ellos, parece raro pero es así; no hay cocineros para trabajar".

A su juicio, en Asturias "hay malos empleadores y malos empleados; es un círculo vicioso que se ha generado en torno a la hostelería, por los horarios y por los sueldos, y eso que ahora está más dignificado".

Para el cocinero, los profesores y los propios cocineros tienen "mucho que decir en esto; debemos contar la realidad de esta profesión que es preciosa pero es muy dura. Es algo muy pasional, muy vocacional y donde se tiene que ir dando pasos en firme".

Manzano se mostró convencido de que hay que apostar por este grado de Gastronomía, "porque nos va a aportar mucha felicidad". Además, sostuvo que "una buena gastronomía, una buena hostelería te da una plataforma de lanzamiento y de marca incalculable. No hay mejor forma de vender un pueblo o una villa".

Tras la intervención de manzano tuvo lugar una práctica de cocina a cargo de las guisanderas Ramona Menéndez, de Casa Belarmino, y Sara López, de Casa Telva. La primera hizo rollo de bonito y la segunda, envasado de tomate y tortinos con berza.

La decana de la Facultad, Marián González Rúa, aseguró que el grado profundiza en la gestión de la cocina y el negocio hostelero, para facilitar una mayor profesionalización del sector, una necesidad que subrayaba el propio Manzano. Marián González subrayó la importancia de esta formación teniendo en cuenta que la gastronomía está entre los tres motivos principales por los que el turista visita Asturias. Además, destacó el apoyo que le ha brindado el sector agroalimentario, entre otras cosas con el patrocinio de becas para los alumnos.

Además del grado de Gastronomía, la facultad ofrece otro de Gestión y administración hotelera y un máster en Gestión y uso turístico del patrimonio industrial.

El plazo de matrícula para estas nuevas oportunidades formativas estará abierto entre los días 13 y 19 de septiembre. Es una oportunidad que Nacho Manzano ve muy clara para los alumnos, porque, según asegura, "hoy un buen profesional de cocina, y más aún de sala, puede trabajar en cualquier sitio del mundo, aquí o en Australia; esto es algo muy a reseñar, y no pasa en otras disciplinas; creo que es una profesión preciosa", concluyó.