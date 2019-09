Johnny Depp se moja por Venecia

Johnny Depp saluda a las cámaras junto a sus compañeros en "Waiting for the barbarians", la actriz Gana Bayarsaikhan y el actor Mark Rylance, a su llegada al Lido de Venecia.

La lluvia obligó a retirar la alfombra roja del preestreno de "Waiting for barbarians" al interior del Palacio del Cine del Lido que acoge la 76. ª Mostra de Venecia, lo que no impidió a su protagonista, Johnny Depp, detenerse a firmar autógrafos a sus fans bajo la lluvia. Con paraguas y chubasqueros, los admiradores de la estrella esperaron pacientemente bajo la lluvia y Depp no les defraudó, firmando, haciéndose fotos y repartiendo algún abrazo. Los guardaespaldas que lo acompañaban tuvieron que llevárselo casi a rastras al interior del Palacio.

El director Roman Polanski y el hispano-chileno Théo Court han sido los ganadores, en sus respectivas secciones, del premio que ayer entregó la Federación Internacional de Críticos de cine (Fipresci) en la Mostra de Venecia. "Blanco en Blanco", de Court y protagonizada por el actor chileno Alfredo Castro, ganó el segundo galardón de Fipresci. El primer premio de Fipresci, para las películas de la Sección Oficial, fue para Roman Polanski por su película "J'accuse".

Hoy finaliza la Mostra del Cine de Venecia, con la jornada de entrega de premios. El colombiano Ciro Guerra y su alegoría sobre el poder "Waiting for the barbarians" se perfilan como favoritos al "León de Oro". También suenan la polémica "J'accuse", de Roman Polanski, la checa "The painted bird" y "Marriage story", de Noah Baumbach.

A diferencia del año pasado, cuando "Roma" de Cuarón emergía como apuesta segura para el máximo galardón de la Mostra de Venecia, este año no hay un ganador evidente pero la vigencia de "Waiting for barbarians", que adapta una novela de J. M. Coetzee sobre cómo el poder infunde el miedo al extranjero, parecía ser ayer la que más favor se había ganado entre la prensa internacional.

En las quinielas también figura la radiografía del amor y el desamor que ha compuesto Noah Baumbach en "Marriage story". Su triunfo supondría un segundo "León de Oro" para la plataforma Netflix, productora también de la película de Cuarón, el año pasado. Juega a su favor un guión que exuda verdad y delicadeza, un ritmo ágil y unas interpretaciones muy convincentes de Adam Driver y Scarlett Johansson, esta última con muchas posibilidades de llevarse la Copa Volpi a mejor actriz.