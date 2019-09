Los Alba se tiran los cuadros a la cabeza

La herida en la Casa de Alba sigue abierta. A pocos días de que abra el palacio de Liria al público el próximo 19 de septiembre para grupos de 20 personas, Carlos Fitz-James Suart, actual duque de Alba, respondió a los ataques de su hermano Cayetano Martínez de Irujo contra él y sus hermanos Alfonso y Jacobo en el libro "De Cayetana a Cayetano".

El duque de Alba ha concedido una entrevista a la revista "¡Hola!" rebatiendo algunas de las críticas de su hermano pequeño, eso sí, sin nombrarlo: "Creo que en cuatro años y medio he hecho muchísimas cosas, aunque no me corresponde a mí decirlas. He mejorado notablemente la situación económica de la Casa. He ordenado el patrimonio artístico y he abierto mis tres casas: primero Dueñas, luego Monterrey y ahora Liria, y llevo restaurados más de 50 cuadros".

Sus palabras parecen corregir las acusaciones de Cayetano Martínez de Irujo, quien afirma en el libro que "la transición de la Casa de Alba al siglo XXI la he hecho yo por encargo de mi madre y me ha molestado que me hayan apartado y no me lo hayan agradecido. A día de hoy mis tres hermanos mayores no me quieren".