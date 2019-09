Rihanna desbanca a Victoria's Secret con su pasarela de lencería

Rihanna ha roto los esquemas del mundo de la moda con su línea de ropa "Savage x Fenty". La cantante, una auténtica defensora de la diversidad de cuerpos, lanzó hace un año una línea de lencería para todas las tallas, desde los cuerpos más delgados hasta los más curvilíneos. Además, desde los inicios de su línea de ropa, Rihanna apostó por modelos con una gran diversidad de cuerpos y rasgos, tanto en sus campañas como en sus redes sociales y página web.

Rihanna llega en un momento en el que el mundo de la moda necesita un cambio. Tras la quiebra de los shows de la marca Victoria's Secret por enseñar estilos de vida poco saludables para sus modelos y negarse a incorporar a sus filas jóvenes con una mayor diversidad de tallas y cuerpos, las acciones de la marca empezaron a bajar. Las mujeres de hoy en día no quieren cuerpos espectaculares en pasarelas de moda, quieren modelos realistas, con su celulitis y sus muslos anchos, con caderas y estrías. Y eso mismo es lo que también defiende Rihanna en su línea de lencería.

Este año, la cantante ha querido dar un paso más allá y no se ha contentado con hacer un simple desfile de moda para dar a conocer la nueva colección de su marca. Rihanna ha querido hacer todo un espectáculo, con música, baile y mucha diversidad. Será Amazon Prime Video la plataforma encargada de retransmitir el próximo 20 de septiembre el desfile completo de "Savage x Fenty", un evento que se celebró la noche del martes en el Barclays Arena de Brooklyn. Para no desvelar ningún detalle, la artista impuso una estricta norma: no móviles, no cámaras. Los invitados tuvieron que depositar sus teléfonos en bolsas selladas nada más llegar al evento, asegurándose así de que el espectáculo llega virgen a su fecha de estreno. Los que ya han visto el desfile aseguran que es este tipo de show lo que se esperaba de Victoria's Secret cuando el público empezó a aclamar por la diversidad de cuerpos.

Todo apunta a que el show "Savage x Fenty" va a convertirse en uno de los eventos de moda más esperados del año, ocupando así la vacante que Victoria's Secret ha dejado libre en el mundo de la moda y superando con creces las expectativas. La pasarela comenzó con la propia Rihanna, acompañada de un grupo de mujeres, bailando sobre podios cuadrados e inaugurando por segundo año la nueva colección. Además de ella, hubo actuaciones de Halsey, ASAP Ferg y DJ Khaled, así como apariciones de modelos como Alek Wek, Cara Delevingne, Joan Smalls, Laverne Cox y las hermanas Hadid. Entre los asistentes al evento destacaron Patrick Schwarzenegger, Normani, Hailee Steinfeld, Cara Delevingne, Ashley Graham, Vanessa Hudgens, Gigi y Bella Hadid y Paris y Nicky Hilton. Deberemos esperar hasta el próximo 20 de septiembre para que el show sea público.