Avilés revive la loca Nochevieja de 1979

Una escena de "The Hole Zero", ayer, en el Centro Niemeyer.

Una escena de "The Hole Zero", ayer, en el Centro Niemeyer. MARA VILLAMUZA

La Nochevieja de 1979, la fiesta que cambió de década a los locos años ochenta, estuvo llena de cabaret, humor, acrobacias y música disco, algo natural si la despedida del año está ambientada en la sala neoyorquina Studio 54. Así lo intentó y lo consiguió el equipo de "The Hole Zero" que animó al auditorio del Centro Niemeyer con un espectáculo de luz, color, sensualidad y también una alta dosis de canalleo y provocación. La carcajada fue un elemento indispensable en la representación, en la que tampoco faltó la implicación de un público entregado desde los primeros compases de la obra. La música disco llenó el escenario y el patio de butacas, es más, había quien no podía parar de mover los pies al ritmo de clásicos universales.

El Centro Niemeyer viajará, cada día hasta el domingo, a esa despedida de 1979, donde comenzó la magia de este "agujero", el que dio origen a la exitosa saga teatral de "The Hole". Las escenas hicieron vibrar al público con su tono picante y por momentos irreverente y provocador. Todo sumado a unas acrobacias casi imposibles que, con volteretas y saltos, se entremezclaban con las portentosas voces de los artistas. Y mientras, Manu Badenes, que hace de maestro de ceremonias, coordina "The Hole Zero" y también tiene tiempo para hablar con su conciencia. Y así, con guiños nostálgicos a los ochenta, y más música para no parar de bailar, pasó la primera de las seis sesiones que el elenco protagonizará hasta el domingo en el centro cultural de la ría avilesina, que disfrutará de nuevo de la Nochevieja de 1979.